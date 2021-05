Papa coroa Imagem de Maria que desata os nós que nos apertam

O Papa Francisco encerrou esta tarde a “Maratona do Rosário pelo fim da pandemia”, presidindo à oração do terço, nos jardins do Vaticano.

“São tantos os nós que se apertam em torno às nossas vidas e restringem nossas atividades”, disse o Papa diante da Imagem. “São nós de egoísmo e de indiferença, nós económicos e sociais, nós de violência e de guerra”.

Rodeado de crianças e adolescentes de paróquias italianas, Francisco meditou sentado numa cadeira, de frente para o enorme quadro que veio expressamente da Alemanha e reproduz fielmente a obra original de “Maria desatadora dos nós”, pintada pelo artista alemão Johann Schmidtner, no ano de 1700. O quadro original, com 1,1 m de largura por 1,82 m de altura, encontra-se na capela de St. Peter am Perlach, na cidade alemã de Augsburg. Uma cópia desta obra foi trazida pelo atual bispo de Ausburg para a celebração desta tarde.

No final do terço e ladainha em honra da Virgem, o Papa colocou uma pequena coroa na tela do quadro, sobre a cabeça de Nossa Senhora desatadora dos nós e permaneceu alguns minutos em oração silenciosa.

A encerrar a celebração, Francisco agradeceu aos que se associaram, um pouco por todo o mundo, a esta “Maratona de oração” e concluiu: “Continuemos a pedir ao Senhor que proteja o mundo inteiro da pandemia e que a todos, sem exclusão de nenhum tipo, rapidamente seja dada a possibilidade de se proteger através da vacina”.