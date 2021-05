“Estamos num estado de miséria total”, alerta bispo de Butembo-Beni

O bispo da diocese de Butembo-Beni, na região oriental da República Democrática do Congo, alerta para os ataques indiscriminados por parte grupos armados de milícias jihadistas que estão a destruir infraestruturas, a matar pessoas e a queimar aldeias.

Em declarações à Fundação AIS, D. Paluku Sekuli Melchisédech refere que “o número de incidentes é particularmente elevado na parte norte da nossa diocese. Grupos armados estão a destruir escolas e hospitais. Professores e alunos estão a ser mortos. Até estão a matar os doentes, enquanto se encontram deitados nas suas camas no hospital. Não passa um dia sem que pessoas sejam mortas.”

O bispo explica que, além das consequências diretas dos ataques armados, há toda uma violência psicológica que está a afetar também estas populações.

Há “muitas pessoas traumatizadas”. Muitos assistiram à morte dos seus pais. Há muitos órfãos e viúvas. Aldeias foram queimadas. Estamos num estado de miséria total”, alerta o prelado.

Toda esta violência não é de agora. Durante anos, as províncias orientais da República Democrática do Congo têm conhecido ataques por milícias armadas.

D. Paluku Sekuli Melchisédech assinala que a onda de violência é o resultado de conflitos étnicos, pilhagem de matérias-primas e também, nos tempos mais recentes, do aparecimento de grupos extremistas islâmicos.

Segundo o bispo de Butembo-Beni, desde 2013 foram mortas mais de 6 mil pessoas em Beni e, em 2020, só em Bunia, registaram-se mais de duas mil mortes.

“Além disso, há pelo menos três milhões de deslocados e cerca de 7.500 pessoas raptadas. Está em curso um projeto em larga escala para islamizar ou expulsar as populações indígenas”, denuncia o prelado.

Os bispos da República Democrática do Congo já alertam, por diversas vezes, para a crescente onda de violência, especialmente na região leste do país, onde atuam milícias rebeldes que se identificam com grupos radicais islâmicos.