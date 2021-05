PS prevê explicação sobre organização da Liga dos Campeões “nos próximos dias”

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, disse esta segunda-feira que “nos próximos dias” deverá haver uma explicação sobre a organização da final da Liga dos Campeões no Porto, no sábado à noite, disputada com público.

“Julgo que nos próximos dias haverá uma explicação sobre a organização [da final da Liga dos Campeões] e sobre os cuidados que houve com a organização”, afirmou José Luís Carneiro, à margem de uma reunião com o reitor da Universidade do Porto (UP).

Dizendo ser necessário “aguardar pela pronúncia das autoridades responsáveis pela organização do evento”, o socialista vincou ser “importante olhar” para todos os cuidados que foram adotados e “porventura para o que tenha falhado”.

“Vamos aguardar pela explicação das autoridades que vão permitir-nos tomar conhecimento de todos os esforços que foram feitos para garantir que o evento, que projetou Portugal para todo o mundo, tenha corrido nalguns aspetos muito bem e, noutros, eventualmente menos bem”, sublinhou Carneiro.

A final da Liga dos Campeões decorreu no Porto, no sábado, num jogo com a presença de adeptos ingleses, que durante os últimos dias estiveram aglomerados no centro da cidade, a maioria sem cumprir as regras ditadas pela pandemia de covid-19, como o uso de máscara e o distanciamento físico.

