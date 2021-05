Candidata à liderança do PAN a recuperar de queda garante presença no Congresso

A candidata à liderança do PAN Inês Sousa Real lesionou-se nas vértebras dorsais e vai estar com "limitações físicas" durante as próximas semanas, mas garantiu a presença no congresso do partido, no próximo fim de semana.

Através de uma publicação na sua página na rede social Facebook, a também líder parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza deu conta de que, no domingo, durante uma ação do partido na Serra de Carnaxide, em Oeiras (Lisboa) deu "uma queda que resultou numa lesão das vértebras dorsais".

"Estou em recuperação e com algumas limitações físicas, pelo que nos próximos dias e semanas terei de abrandar o passo para garantir não só a minha presença no Congresso do PAN este sábado, como a recuperação a 100% para fazer aquilo de que tanto gosto: lutar pelas nossas causas", acrescentou a deputada.