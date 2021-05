São João do Porto. Autarca da zona histórica acredita que as pessoas "não vão ser como os ingleses"

O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, António Fonseca, está convicto de que as festividades de São João vão decorrer de modo tranquilo e em consonância com as regras.



No ano passado, o São João foi cancelado devido à pandemia mas, este ano, já foram instalados equipamentos no Porto a antecipar uma possível festa, nas zonas da Ribeira, Foz e Boavista.

"A partir do momento em que já foram colocados esses equipamentos, parte-se do princípio que é para serem utilizados, porque aquilo tem que ter rentabilidade. Vai atrair as pessoas", diz António Fonseca à Renascença.

"Se foi prudente, agora o tempo o dirá. Mas, quando se avança com este tipo de equipamentos, já se cria expectativas aos comerciantes e à própria população que planeia se vai ao Porto."



O autarca diz que será "uma espécie de S. João", com o respeito por todas as regras por parte dos portugueses, que não repetirão comportamentos verificados no último fim-de-semana, com a realização da final da Liga dos Campeões.

O autarca acredita que as pessoas vão dispersar-se "pelas Fontainhas, na rotunda da Boavista e outros locais".