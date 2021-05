Quais serão as regras para os santos populares em Lisboa? Faltam 13 dias e ninguém responde

O Ministério da Saúde afiançou que articulará a resposta às questões com a Direção-Geral de Saúde (DGS), a quem a Renascença também dirigiu uma pergunta sobre quais serão as regras durante os santos populares. A pergunta feita há pelo menos uma semana está sem resposta.

"Se me disserem que é para seguir o formalismo anterior é impossível. Temos de apresentar candidaturas, plano de evacuação, pedir licenças, contratações de artistas e estruturas de palco, wc, contentores de lixo. Uma panóplia de requisitos que a 12 dias do evento é impossível ser concretizado", argumenta João Ramos, responsável pela marcha de Alfama e membro da coletividade.

Já na Voz do Operário, um espaço fechado onde se pode controlar a concentração de pessoas, Vítor Agostinho, presidente daquela instituição, explica que à semelhança do ano passado vai haver arraial. Chama-se Retiro e terá capacidade para 100 pessoas.

"Espero que a Câmara como fez para as associações organizadoras das marchas, faça para as associações organizadoras de arraiais. Dizer, ainda que tarde, 'Nós sabemos quais são as vossas dificuldades e cá estaremos para vos ajudar a compensar os prejuízos'", pede.

O mesmo garante que haverá distanciamento social e que as regras sanitárias estão garantidas.

"Vamos chamar-lhe Retiro Beco de Lisboa. As pessoas vão ter de fazer marcação das mesas que vão ter o devido distanciamento. Vai haver um ecrã gigante onde vamos homenagear as marchas populares e o fado. Tudo em vídeo. As mesas serão de oito a 10 pessoas. A capacidade do espaço é para 100 pessoas. Há um plano que garante a entrada e a saída por zonas distintas", afiança Agostinho.

Pelo segundo ano consecutivo Lisboa não terá duas das suas mais tradicionais procissões, uma delas a de Santo António, a 13 de junho, a outra a do Corpo de Deus, que se assinala já na próxima quinta-feira, dia 3 de junho.

Na Igreja de Santo António, junto à Sé, este domingo, 30 de maio, celebrou-se já a festa da Canonização do Santo lisboeta.