Mais dois mortos e 435 infetados com Covid-19. R desce ligeiramente no continente

Portugal registou nas últimas 24 horas mais dois mortos e 435 infetados com Covid-19. Os dados do boletima diário da Direção-Geral da Saúde indica ainda que o valor do R desceu ligeiramente, no continente, de 1,07 para 1,06. Já a incidência no continente de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias subiu de 56,0 para 60,4 embora se mantenha inferior ao valor nacional (63,3).

É na região de Lisboa e Vale do Tejo que se concentram mais de metade dos novos casos (240), seguido do Norte com 113 casos. Os Açores são a terceira região do pais com maior número de novos casos (31), depois surge o Algarve com 16, a Madeira com 13, o Centro com 12 e o Alentejo com 10.

O número de casos ativos voltou a subir, pelo sexto dia consecutivo, e aproxima-se agora dos 23 mil (22.933), mais 111 do que ontem.

Quanto à presença de doentes com Covid internados nos hospitais, há mais 12 do que nas últimas 24 horas, para um total de 283, dos quais 52 em cuidados intensivos (menos dois do que ontem).

No que diz respeito às vacinas, segundo informação da DGS, já foram administradas até ao momento 5.472.489 doses de vacina, sendo que 1.787.668 pessoas já têm o esquema vacinal completo e 3.684.821 pessoas têm a primeira dose.