Costa e a final da Champions. "Não pode servir de exemplo, tem de servir de lição"

“O que ocorreu este fim-de-semana não pode servir de exemplo e tem de servir de lição”, disse, esta segunda-feir, o primeiro-ministro, António Costa, em reação ao que se passou desde quarta-feira, no Porto, altura em que os adeptos ingleses começaram a chegar para a final da Liga dos Campeões, que se disputou no Estádio do Dragão.

Costa reconhece não ter ficado contente com o que viu nas ruas da Invicta. “Não gostei das imagens, mas foram repetidas em 'loop' criando a ilusão de que eram continuadas”, argumentou o primeiro-ministro.

Nas explicações que deu aos jornalistas, esta tarde na Assembleia da República, o líder do Governo repetiu que não podem ser confundidos os adeptos que vinham em bolha e os turistas que chegaram à cidade, muitos deles britânicos.

Ainda assim, Costa não pensa que o Estado fica diminuido na sua autoridade depois do que foi visto nas ruas do Porto. "Não é por haver incumprimento de regras que elas são ilegítimas", defendeu.

Costa disse querer esclarecer que “quando foram fixadas as regras [para a final da Champions], não estavam ainda abertas as fronteiras” e o que ficou fixado foi que os 12 mil adeptos viriam em bolha. “Nove mil pessoas, 80% vieram nessas condições”, afiança Costa, que culpa os restantes 20% pelos desacatos vividos naquela cidade do norte do país.

Em jeito de balanço, o primeiro-ministro assumiu erros através de uma pergunta retórica. "Se correu tudo na perfeição? Não correu". "Temos sempre todos a aprender, o Estado e o Governo em particular sobre como as coisas correm", apontou.