Cinco mil testes, mas só dois positivos durante o fim de semana no Porto

Mais de cinco mil pessoas foram testadas no Porto, este fim de semana, mas apenas duas deram positivo para Covid-19.

Os números foram divulgados esta tarde por Graça Freitas, que considera que foi um balanço positivo da operação montada em redor da final da Liga dos Campeões.

"Foram testadas cerca de 5.600 pessoas, duas das quais tiveram teste positivo e uma dessas pessoas tinha um contacto de alto risco.”

“Quer dizer que neste momento estão em isolamento e acompanhamento clínico pela saúde pública, três pessoas, na sequência dessa estratégia de testagem", considera.

A diretora-geral da Saúde comentou ainda as cenas de descontrolo que se viveram no Porto, com a formação de multidões, sem respeito pelas regras sanitárias em vigor no país, e disse que a desobediência de uns não representa um “passaporte para incumprir” para os restantes.

"Temos de ir acompanhando o fenómeno do desconfinamento, mas temos de ter bem ciente que temos de cumprir regras, e não é por essas regras não terem sido cumpridas por algumas pessoas durante algum tempo que isso nos dá um passaporte para incumprir", disse, em declarações reproduzidas pela RTP.

Nesta conferência de imprensa esteve também a PSP que avançou que foram feitas quatro detenções por contrafação e por agressão durante o último fim de semana, no Porto, onde estiveram milhares de ingleses para assistir à final da Liga dos Campeões.