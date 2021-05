Champions foi "economicamente positiva", mas pode ter "custos elevadíssimos" na saúde

Veja também:

O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, António Fonseca, admite que o impacto da final da Liga dos Campeões na cidade tenha sido muito positivo do ponto de vista económico, mas teme um crescimento da pandemia na região.

Em entrevista à Renascença esta segunda-feira, o autarca disse que a multidão de adeptos que invadiu o centro do Porto nos dias à volta do jogo de sábado foi "benéfico para a economia local", mas comparou o medo pandémica que se sente a uma ressaca.

"Em contrapartida, a restauração que ao fim-de-semana está composta, e que não teve os seus clientes habituais por ter havido uma mensagem de insegurança, acabou por perder os clientes. Agora, quanto à questão da saúde pública, não se sabe se isto foi bem avaliado e se isto poderá ter custos elevadíssimos: isto é o mesmo que apanharmos uma grande bebedeira e estarmos uma semana de ressaca. Não sabemos o que poderá acontecer", disse António Fonseca.

Esta segunda-feira, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte apelou a que as pessoas que estiveram nos locais no centro histórico por onde passaram os adeptos se mantenham atentas a sintomas da covid-19. Além disso, as autoridades estão também a rastrear os contactos, de modo a conter um possível crescimento de novos casos.