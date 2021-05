Polícia brasileira deteve espanhol que tentou viajar para Lisboa com 3,5 quilos de cocaína

A Polícia Federal brasileira deteve no domingo um cidadão espanhol que tentava embarcar para Lisboa com 3,5 quilogramas de cocaína na sua bagagem despachada, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, informaram segunda-feira fontes policiais.

A Polícia Federal, numa ação conjunta com o Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega, encontrou a droga disposta em quatro pacotes ocultos num fundo falso da mala de um passageiro espanhol, de 39 anos, que tentava embarcar para Lisboa.

"O passageiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à Polícia Federal para lavratura [decreto] do auto de prisão em flagrante", indicou a corporação em comunicado.

O cidadão responderá por tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de embarque de estupefacientes para o continente europeu.