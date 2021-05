Brasil passa os 460 mil mortos provocados pela pandemia

Veja também:

O Brasil registou 874 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos no país devido à doença para 461.931. Segundo os dados mais recentes, o número de contágios é de 16.515.120 casos confirmados, incluindo os 43.520 novos contágios registados num dia.

O número de mortes tem registado uma queda moderada ao longo do mês de maio. Em 30 de abril, a média diária de mortos era de 2.481, número que este domingo estava nos 1.838.

Por outro lado, tem-se registado um ligeiro aumento no número de contágios, no mesmo período, ao passar de uma média diária de 60.276 casos no final de abril para os 61.695 do fim de maio.

Os números mantêm o Brasil como um dos três países do mundo mais afetados pela pandemia da Covid-19, juntamente com os Estados Unidos da América e a Índia.