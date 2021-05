Secretário de Estado faz balanço positivo da final da Champions

O secretário de Estado do Desporto garante que foram criadas condições para manter a segurança sanitária em torno da final da Liga dos Campeões.

João Paulo Rebelo reagiu desta forma à polémica em torno do incumprimento das regras sanitárias por parte dos adeptos britânicos e à presença de público nas bancadas do Estádio do Dragão.

Em declarações à RTP falou de um evento foi bem-sucedido e importante para a cidade do Porto.

“Posso testemunhar o sucesso desportivo que esta competição e esta final alcançaram”, afirmou João Paulo Rebelo, admitindo que, “não sendo a pessoa indicada para o fazer”, “parece-lhe que do ponto de vista económico também terá sido positivo”.

“Do ponto de vista sanitário não sou a pessoa indicada para falar, mas, ainda assim, volto a dizer, como coordenador regional da Covid, que o evento [de sábado] não me preocupa minimamente, comparado com as preocupações que já vivi no exercício destas funções”, disse.

Milhares de adeptos ingleses rumaram ao Porto para assistir à final da mais importante competição de clubes de futebol, no Estádio do Dragão, numa afluência que causou uma forte presença em locais como a Ribeira, onde se registaram desacatos.



O secretário de Estado do Desporto garantiu ainda que estão a ser feitos os possíveis para que seja permitido o regresso dos adeptos aos estádios, através de testes-piloto.