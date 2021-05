Rui Casaca deixa o Sporting de Braga

Rui Casaca deixou o Sporting de Braga, onde exercia as funções de diretor executivo, por motivos pessoais. O clube anuncia a saída do dirigente, num comunicado em que agradece o contributo de Casaca ao longo de mais de 13 anos e esclarece que foi o dirigente a pedir para abandonar o projeto.

"O SC Braga informa que, por motivos de ordem pessoal, Rui Casaca deixa, com efeito imediato, o cargo de diretor executivo. Esta decisão foi comunicada ao clube pelo próprio logo no arranque da temporada 2020/21, com efeito a partir do final da época", informa o Braga, na mensagem publicada esta segunda-feira.

Rui Casaca vivia o segundo momento no Braga, onde estava desde 2007, e onde tinha estado entre 1998 e 2002. Foi coordenador técnico até 2015 e desde esse ano exercia funções de diretor executivo da SAD.

O Braga anunciará em breve o nome do sucessor de Rui Casaca na estrutura liderada por António Salvador.