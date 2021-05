Depois da subida de divisão, Estrela da Amadora já pensa no título do Campeonato de Portugal

O Estrela da Amadora já pensa no título de campeão do Campeonato de Portugal, depois de ter confirmado a subida à II Liga e o regresso aos campeonatos profissionais, 12 anos depois da descida.

O acesso à II Liga foi conseguido ontem com uma vitória em Leiria por 2-0. Dinis Delgado, o director desportivo e ex-presidente do Sintra Football já pensa no título do Campeonato de Portugal com a equipa da Trofa.

"Como diretor desportivo e responsável pela equipa profissional do Estrela, quero agradecer aos atletas, à equipa técnica liderada pelo meu amigo Rui Santos e ao nosso presidente, André Geraldes, por todo o apoio e por nunca ter deixado que nos faltasse nada. Não acredito em orçamentos, acredito em trabalho e agora há que preparar a final de Coimbra porque há um título por disputar e que queremos ganhar", refere.

A subida foi festejada nas ruas da Amadora e o dirigente agradece o apoio: "Quero agradecer a receção que tivemos, ontem, na Amadora, perto do Estádio José Gomes. Toda a estrutura e atletas ficaram muito orgulhosos pelo apoio e pela forma digna como tudo decorreu".

O histórico emblema do distrito de Lisboa fundiu-se, em julho de 2020, com o Club Sintra Football, o que lhe permitiu disputar ao Campeonato de Portugal como Club Football Estrela da Amadora SAD, tendo agora alcançado a subida à II Liga.

A final do Campeonato de Portugal joga-se entre Estrela da Amadora e Trofense no próximo domingo, às 16h00, no Estádio Cidade de Coimbra.