Carlos Pinho "sempre acreditou" que o Arouca poderia voltar à I Liga e confirma continuidade de Evangelista

"Desde o primeiro treino que a nossa ideia foi que tínhamos de ir para a I Liga. Sempre acreditámos. Tivemos perto do segundo lugar, mas há que dar mérito ao Vizela, que fez um excelente campeonato. Ficamos no 'play-off', mas ninguém nos tirou a subida", explica.

Carlos Pinho, presidente do Arouca, confirma que Armando Evangelista vai continuar no comando técnico da equipa na próxima temporada, depois de ter carimbado a subida à I Liga, com uma vitória por 5-0 no agregado contra o Rio Ave.

O Arouca esteve quatro temporadas na I Liga e chegou até a conseguir uma qualificação europeia. Em quatro anos, caiu do primeiro escalão até ao terceiro e regressou à I Liga. Aprender com os erros do passado é uma prioridade para o presidente.

"Temos que aprender com os erros. Vamos com calma analisar, sentar com o treinador e ver o que é preciso fazer com a equipa. Vamos reforçar com alguns jogadores, é normal. Temos de ver o que é preciso, estaremos cá para isso", termina.

O Arouca terminou a II Liga no terceiro lugar, com a defesa menos batida do campeonato. No "play-off" de subida, bateu o Rio Ave, 16º do primeiro escalão nos dois jogos: 3-0 em casa e 2-0 em Vila do Conde, no domingo, confirmando a subida.