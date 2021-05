Associação de Adeptos chocada com dualidade de tratamento entre portugueses e estrangeiros

A presença de adeptos nas bancadas do Estádio do Dragão na final da Liga dos Campeões é motivo para críticas, por parte da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto. Em entrevista a Bola Branca, Martha Gens lamenta a discriminação de que os adeptos portugueses estão a ser alvo, comparativamente com os estrangeiros, onde tudo lhe é permitido.

"Nós estamos chocados com a disparidade de tratamentos que é oferecida aos adeptos portugueses, e que é oferecida aos adeptos estrangeiros. Porque lhe foi permitido em Portugal ver um jogo de futebol, algo que não é permitido aos adeptos portugueses há muito tempo, apesar de terem havido vários testes. As entidades governamentais continuam a não se entenderem relativamente e este tema. E mais gravoso do que isso foi a disparidade de comportamentos que vimos das autoridades policiais, perante acontecimentos que ocorreram durante o jogo da Liga dos Campeões e, por exemplo, as medidas de segurança que foram tomadas durante os jogos do Campeonato de Portugal. Não faz sentido nenhum, o que nos leva a concluir que em Portugal o adepto é visto como mero acessório de um evento desportivo", lamenta.