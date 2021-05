Apareceu queimado na Póvoa caixão que adeptos do Varzim deixaram à porta do Estádio do Rio Ave

Os adeptos do Varzim aproveitaram a descida de divisão do rival Rio Ave para colocar um caixão junto ao Estádio dos Arcos, casa do Rio Ave, na noite de domingo, depois da derrota por 2-0 com o Arouca que confirmou a despromoção.

A rivalidade entre os dois clubes é antiga e volta a aquecer, visto que os dois clubes vão voltar a encontrar-se na II Liga na próxima temporada, 13 anos depois do último confronto.

Os adeptos do Rio Ave não gostaram do gesto e queimaram o caixão junto do Estádio do Varzim. O vídeo foi publicado nas redes sociais por uma página de adeptos do clube de Vila do Conde.