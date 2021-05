​Antigo presidente do Rio Ave culpa Liga Europa pela descida. "Sentenciou o equilíbrio"

Paulo Carvalho, antigo presidente do Rio Ave, acredita que a campanha do clube na Liga Europa, o que tornou a temporada mais longa, sentenciou o equilíbrio e acabou por ser o motivo que levou à descida de divisão.



O clube de Vila do Conde eliminou o Borac, o Besiktas e só caiu para o AC Milan, no "play-off", nas grandes penalidade. Uma campanha de três jogos e que, no entendimento do ex-presidente, trouxe prejuízo ao longo da época.

"Foi a pedra de toque da preparação da época. Rio Ave preparou um plantel bom, mas este fator sentenciou aquilo que devia ter sido o equilíbrio da época", atira.

O antigo dirigente fala num sentimento de "tristeza de todos os vilacondenses muito grande, já não estávamos habituados a ver o Rio Ave no segundo escalão”.

Formação é o caminho

Sobre o futuro do clube vilacondense, agora na segunda liga, o antigo presidente aponta que uma equipa que procura subir de divisão tem de ser “muito bem estruturada”, sendo que o Rio Ave terá de se “reformatar” depois de se ter habituado a “fazer planteis para entrar nas competições europeias”.



Para além disso, o clube terá de suspender o investimento que vinha a ser feito nas infraestruturas, o que exigirá “um exercício financeiro importante”.