Tiquinho Soares reforça o Olympiacos

O Olympiacos anunciou a contratação de Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, com um contrato válido por três épocas, até 2024.

O ponta de lança brasileiro de 30 anos estava sem clube desde que rescindiu contrato com o Tianjin Tedo, da China. Esteve associado a um regresso ao Vitória de Guimarães e ao Trabzonspor, da Turquia, mas assina pelo campeão grego.

No Olympiacos, Soares vai ser treinado pelo português Pedro Martins e será colega de equipa de José Sá, com quem conviveu no Porto, Rúben Semedo e Tiago Silva.

Em Portugal, Soares representou o Nacional da Madeira, Vitória de Guimarães e FC Porto, onde venceu dois títulos de campeão, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.