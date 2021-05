Palmeiras perde com o Flamengo no arranque do Brasileirão

Sortes diferentes para os treinadores portugueses no arranque do Brasileirão. O Palmeiras, de Abel, perdeu (1-0) num duelo com o Flamengo, outro dos candidatos ao título. Pedro, na segunda parte, marcou o único golo do jogo.

Já António Oliveira, filho de Toni, estreou-se com uma vitória no campeonato. O Athletico Paranaense venceu o América de Minas Gerais, por 1-0, com golo de Carlos Eduardo, perto do final do jogo.

"Não importa se é por um ou por 10, a premissa é ganhar. Se pudermos jogar bem, ótimo. Se pudermos marcar mais golos, melhor", disse o técnico português, após o jogo.

Na 2.ª jornada, o Athletico Paranaense joga no terreno do Juventude. O Palmeiras recebe a Chapecoense.