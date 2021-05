Joel Pereira deixa o Gil Vicente e assina pelo Lech Poznan por quatro épocas

O lateral-direito Joel Pereira, de 24 anos, reforçou o Lech Poznan até ao final da época 2024/25, após ter cumprido a temporada anterior no Gil Vicente, informou hoje o clube da I Liga polaca de futebol.

"O defesa português foi submetido a exames médicos e, após aprovação e cumprimento de todas as formalidades necessárias, assinou contrato com o Lech até 2025", lê-se na nota publicada no sítio oficial.

Após uma época em que disputou 36 partidas ao serviço do clube de Barcelos, por empréstimo dos cipriotas do Omonia de Nicósia, o futebolista natural de Vila Nova de Gaia vai competir de novo fora de Portugal, desta feita ao serviço do nono classificado do principal escalão polaco em 2020/21.

Formado no FC Porto, no Padroense e no Vitória de Guimarães, Joel Pereira iniciou a carreira de sénior na época 2015/16, com 18 anos, pela equipa B vimaranense, na II Liga, e representou depois Académico de Viseu, também do segundo escalão, nas temporadas 2016/17 e 2017/18, antes de rumar ao estrangeiro para jogar nos cipriotas do DOXA e do Omonia, bem como nos eslovacos do Spartak de Trnava.

Em declarações publicadas no sítio oficial do Lech Poznan, Joel Pereira disse ter "ouvido coisas boas" sobre o clube que assinala o centenário em 2022, por causa do "grande estádio" de que dispõe - capacidade para mais de 41.000 espetadores -, e da "atmosfera fantástica" que os adeptos criam.