Europeu sub-21. Holanda e Espanha carimbam presença nas meias-finais

A Espanha e a Holanda carimbaram presença nas meias-finais do Europeu de sub-21.

A seleção holandesa bateu a França sub-21, uma das favoritas à vitória, por 2-1. Upamecano, futuro jogador do Bayern de Munique, abriu o marcador para os gauleses, mas um "bis" de Boadu na segunda parte, aos 51 e 93 minutos carimbou a passagem.

A Espanha bateu a Croácia, com dois golos de Puado, aos 66 e 110 minutos, já no prolongamento. Ivanusec tinha levado o jogo para prolongamento, com golo aos 94 minutos. Se Portugal seguir em frente, defronta a Espanha.