Copa América trasferida para o Brasil

A prova foi suspensa depois da Argentina ter anunciado que não iria organziar o torneio devido ao crescente número de casos de Covid-19 no país. A prova ia ser originalmente organizada pela Argentina e Colômbia, país que há cerca de duas semanas desistiu de organizar a competição, devido à instabilidade social que se vive no país.

"A Copa América vai jogar-se no Brasil. As datas de início e fim da prova estão confirmadas e os estádios serão anunciados nas próximas horas", pode ler-se na nota.

A Copa América vai ser disputada no Brasil, anunciou a Conmebol, confederação de futebol da América do Sul, em comunicado, depois da Argentina ter desistido da organização a cerca de 15 dias do início da prova.

O Brasil organizou a última Copa América, que venceu, em 2019. A prova arranca a 11 de junho e termina a 10 de julho. A final deverá ser realizada no Rio de Janeiro.

A transferência do torneio para o Brasil era uma possibilidade que a confederação brasileiro não pretendia, mas a decisão foi tomada depois de uma reunião esta segunda-feira, em que as condições que o país tem à sua disposição, com os estádios do Mundial 2014 tornaram o cenário uma realidade.

Equador e Venezuela enviaram propostas oficiais para organizar o torneio, mas a Conmebol escolheu o Brasil.