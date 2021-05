Barcelona anuncia contratação de Aguero

O Barcelona anunciou a contratação do avançado argentino Sergio Aguero, a custo-zero.

O ponta de lança de 32 anos termina contrato com o Manchester City, clube que representou nas últimas dez temporadas e regressa a Espanha, onde se lançou no futebol europeu, no Atlético de Madrid, entre 2006 e 2011.

Aguero assina contrato válido por duas temporadas, até 2023, e fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O argentino é apresentado na segunda-feira.

O ponta de lança foi pouco utilizado por Pep Guardiola no Manchester City, tendo feito apenas 20 jogos e apontado seis golos. Aguero deixa o City com o estatuto de lenda, com 260 golos apontados em 390 jogos.