TAP com prejuízos de 365,1 milhões no primeiro trimestre

A TAP teve prejuízos que ultrapassaram os 365 milhões de euros nos primeiros três meses do ano - período marcado por um novo confinamento e menos voos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a companhia aérea explica que quase 110 milhões de prejuízos estão relacionados com a desvalorização do euro face ao dólar.

“O resultado líquido foi negativo em 365,1 milhões, dos quais 109,8 milhões dizem respeito a diferenças de câmbio líquidas”, refere a empresa. “A maior parte deste efeito esteve relacionada com a depreciação do euro face ao dólar”, explica a companhia aérea.

“Os resultados do primeiro trimestre foram significativamente afetados pelo impacto da Covid-19, com a capacidade e os rendimentos operacionais a caírem 81% e 74% em termos homólogos, respetivamente”, diz a TAP.

Quanto às receitas, caíram 74%, em termos homólogos, para 150 milhões de euros.

Segundo a mesma nota, a companhia reduziu os custos com pessoal. “Diminuíram cerca de 30% em termos homólogos, e é esperado que o impacto total das medidas voluntárias seja superior nos próximos trimestres.”