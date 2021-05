Projeções da OCDE inferiores às do Governo. PIB deve crescer 3,7% este ano

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) melhorou as projeções para a economia portuguesa, estimando agora um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,7% este ano. Contudo, estas previsões estão abaixo das expetativas do Governo.

“Após uma queda acentuada em 2020, projeta-se que o PIB aumente 3,7% em 2021 e 4,9% em 2022”, pode ler-se no relatório com as previsões económicas mundiais divulgado esta segunda-feira (‘Economic Outlook’).

As previsões da OCDE melhoraram face às publicadas em dezembro, quando a organização estimava um crescimento do PIB de 1,7% para 2021 e de 1,9% para 2022.

Apesar da revisão em alta, as projeções da OCDE mantêm-se inferiores às do Governo, que estima um crescimento de 4% para 2021 e de 4,9% para 2022, tendo o ministro das Finanças já manifestado a expectativa de chegar aos 5%.

No relatório, a OCDE destaca o crescimento do consumo, com uma redução gradual da poupança, à medida que a situação sanitária melhora e as medidas de contenção são eliminadas.

“A forte atividade no setor transformador e a absorção de fundos da União Europeia apoiarão o investimento e as exportações”, mas o turismo e os serviços vão recuperar “apenas gradualmente, até que a pandemia esteja totalmente sob controlo”, lê-se no capítulo dedicado a Portugal.