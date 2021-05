Sub-21 confiantes de que vão seguir em frente no Europeu

O antigo ponta de lança recorda que a Itália tem cinco títulos europeus na categoria sub-21, mas também lembra que Portugal tem no seu grupo muitos jogadores que, recentemente, conquistaram os campeonato da Europa de sub-19 e de sub-17.

"É uma geração muito forte", avalia, sem querer fazer comparações com outras seleções que tinham qualidade para serem campeãs da Europa de sub-21, mas nunca o conseguiram. Aliás, este é o título dos escalões de formação que falta na sala de troféus internacionais da Federação Portuguesa de Futebol.

Há alguns jogadores que poderiam entrar nas opções de Rui Jorge, como Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, mas estão com a equipa principal a preparar a participação no Euro 2020. O treinador não conta, ainda, com Thierry Correia, que testou positivo à Covid-19, e com Trincão, que teve um contacto de alto risco. Pauleta admite que era bom para o selecionador ter "todos à disposição", mas os que estão dão garantias.

Portugal fez o pleno na fase de grupos e defronta a Itália, esta segunda-feira, a partir das 20h00, no jogo dos quartos de final, em Ljubljana, na Eslovénia.