Moutinho falha treino da seleção devido a desconforto muscular

João Moutinho falhou o treino da seleção desta segunda-feira devido a um desconforto muscular devido ao esforço.

O experiente médio do Wolverhampton de 34 anos foi a única baixa inesperada num grupo de 20 atletas à disposição do selecionador Fernando Santos, depois de um dia de folga.

Gonçalo Guedes continua em isolamento, a recuperar da infeção por Covid-19, Bruno Fernandes junta-se ao grupo na quarta-feira, depois de uma semana de folga após ter disputado a final da Liga Europa. O trio do Manchester City que esteve na final da Champions, Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, integram o grupo no sábado, já depois do amigável com a Espanha.

A seleção disputa o primeiro de dois amigáveis de preparação para o Euro 2020 na próxima sexta-feira, em Madrid, com a Espanha.