Mota ou bicicleta? Dany juntou as duas e meteu Portugal nas meias-finais

Portugal venceu esta segunda-feira à noite a seleção de sub-21 de Itália por 5-3, após prolongamento, garantindo assim a passagem para as meias-finais do Euro desse escalão.

A equipa treinada por Rui Jorge entrou a todo o gás e inaugurou o marcador com um golo fenomenal de Dany Mota, que na sequência de um canto fez um pontapé de bicicleta que só acabou no fundo das redes.

A mota portuguesa voltou a fazer estragos na defesa italiana aos 31 minutos, aumentando a vantagem para 2-0, mas Itália reduziu ao fechar da primeira parte.

Perante uma seleção italiana em busca do empate acabou por ser Portugal a marcar de seguida, já na segunda parte, por intermédio de Gonçalo Ramos, que desviou a bola do guarda-redes “azzurri”. Mas quando se adivinhava que Portugal conseguiria controlar a vantagem de dois golos nos cerca de 30 minutos que faltavam, Itália marcou no minuto seguinte, reabrindo o jogo.

Portugal teve mais do que uma oportunidade para acabar com o jogo nos minutos finais, fazendo o 4-2, mas acabou por ser num erro defensivo que deu a oportunidade a Itália para empatar, mesmo antes dos 90’, obrigando assim a um prolongamento.

A tarefa dos italianos ficou dificultada com a expulsão de Lovato, logo nos primeiros minutos do prolongamento, mas foi preciso esperar pelo terceiro minuto da segunda parte do mesmo para ver Jota fazer o quarto golo de Portugal. Francisco Conceição, que teve algumas culpas no terceiro golo de Italia, redimiu-se já ao cair do pano, fazendo o quinto golo e selar, assim, a passagem à eliminatória seguinte.

O jogo contou com adeptos nas bancadas, incluindo alguns portugueses, entre os quais Marcelo Rebelo de Sousa, que aproveitou uma visita de estado à Eslovénia para assistir ao desafio.



Com esta vitória Portugal irá defrontar Espanha nas meias-finais deste Euro, que nunca venceu, não obstante as excelentes prestações dos últimos anos.

Na outra meia-final estarão a Holanda, que eliminou a França, e a Alemanha, que venceu a Dinamarca após marcação de grandes penalidades.

[Notícia actualizada às 22h47]