Euro sub-21. Presidente da República assistirá ao jogo com Itália em Ljubljana

Marcelo Rebelo de Sousa vai assistir, esta segunda-feira, ao encontro entre as seleções de futebol de sub-21 de Portugal e Itália, dos quartos de final do Europeu da categoria, disse à agência Lusa fonte da Presidência da República.

As duas equipas defrontam-se às 20h00, no Estádio Stozice, em Ljubljana, em jogo com arbitragem do francês François Letexier, coincidindo com o segundo de três dias de visita oficial do Presidente da República à Eslovénia.

Inicialmente prevista para 2020, a visita foi adiada para este ano devido à pandemia de covid-19, tendo como principais temas a relação entre os dois países e a presidência do Conselho da União Europeia (UE), na qual a Eslovénia sucederá a Portugal em julho.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa no desafio entre Portugal e Itália encerrará um dia com passagens por locais no centro e nos arredores de Ljubljana e encontros com Borut Pahor e Janez Jansa, chefe de Estado e primeiro-ministro locais, respetivamente.