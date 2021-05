Google Fotos gratuito e ilimitado vai acabar. Conheça alternativas

O tempo do armazenamento gratuito sem limites parece ter acabado. A partir de 1 de junho, as fotografias e vídeos com uma resolução mais baixa vai passar a contar para os 15 gigas de armazenamento gratuito que a Google disponibiliza, numa altura em que milhões de pessoas em todo o mundo usam o Google Fotos como arquivo de segurança das suas fotografias.

A Google passa a ter limites muitos apertados, mas quem quiser continuar nesta nuvem tem vários planos à disposição. O mais barato custa quase 20 euros por ano e tem direito a 100 gigas de armazenamento. O plano mais caro custa quase 50 euros por mês, com direito a 100 teras. A Google permite que o espaço de armazenamento e o custo mensal possa ser partilhado por vários membros da família.



Para quem pertence ao universo Apple, também há a Icloud, com planos pagos a começar nos 99 cêntimos por mês com 50 gigas de espaço e vai até aos quase 10 euros para dois teras. Tal como na Google, o espaço e a despesa podem ser divididos.

Fora dos ecossistemas Apple ou Google, há também o Flickr ou 500 PX, ambos com oferta semelhante, ou seja, ilimitado para fotos e vídeos por cerca de 60 euros, valor anual.