Papa vai reunir-se com líderes cristãos do Líbano para construir a paz

“No próximo dia 1 de julho, vou encontrar-me, no Vaticano, com os principais responsáveis das comunidades cristãs presentes no Líbano, para uma jornada de reflexão sobre a preocupante situação do país e para rezarmos juntos pelo dom da paz e da estabilidade”, anunciou o Papa neste domingo de manhã.

No final do Angelus, Francisco disse confiar “estas intenções à intercessão da Mãe de Deus, tão venerada no santuário de Harissa”.

“A partir deste momento, peço-vos para acompanharem a preparação deste evento com a oração solidária, invocando, para aquele amado país, um futuro mais sereno”, pediu.

Francisco tem mantido sucessivos contactos com as autoridades políticas e com os responsáveis cristãos daquele país do Médio Oriente com forte identidade cristã. Por diversas vezes, o Papa manifestou o seu desejo de visitar o Líbano, desde que haja condições de estabilidade na “terra dos cedros”, mas a complexa situação política que não parece ter fim, terá motivado este encontro no Vaticano.