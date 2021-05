PSD cancela presença no congresso do Chega

Rui Rio foi classificado como “um muito mau líder do PSD” por André Ventura, logo na primeira intervenção que fez no congresso do Chega, que termina neste domingo. O líder social-democrata reagiu cancelando a presença da delegação do partido na cerimónia de encerramento dos trabalhos em Coimbra.

Iam estar presentes o vice-presidente do partido António Maló de Abreu e Paulo Leitão, líder da distrital local, mas, em comunicado e depois de dois dias a ser visado pelos discursos inflamados do líder do Chega, a direção social-democrata considera que “há limites que a decência e o bom senso não permitem que possam ser ultrapassados, quer na forma, quer no conteúdo das alocuções”.

Ora, para o PSD “esses limites, tal como é seu timbre, foram, mais uma vez, ignorados pelo líder do Chega”, com a direção de Rio a admitir que “é óbvio que há muitíssimas diferenças entre o Chega e o PSD e que, em democracia, ninguém pode estranhar que, num congresso partidário, essas diferenças sejam evidenciadas", mas, “em face do conteúdo e da forma como o líder do Chega se referiu nas suas intervenções ao PSD”, a direção social-democrata decidiu não se fazer representar numa cerimónia para a qual estava convidada.

No comunicado lê-se ainda que “o presidente do Chega é livre de adotar a forma, o conteúdo e a teatralização política que achar que melhor lhe convém” e acrescenta que “o PSD, pelo seu lado, é igualmente livre para escolher a resposta que entende como mais adequada às opções seguidas pelos seus adversários”.