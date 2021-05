André Ventura quer "limpar Portugal" e julgar a esquerda

O presidente do Chega prometeu, este domingo, "limpar Portugal" se um dia chegar ao Governo e "chamar à responsabilidade" a esquerda "pelo que fizeram" ao país e os políticos que roubaram "até ao tutano".

"Se com Passos Coelho houve um ex-primeiro-ministro preso, talvez com André Ventura houvesse vários dirigentes de esquerda presos em Portugal porque roubaram este país até ao tutano", disse Ventura no discurso de encerramento do III Congresso Nacional do partido, que terminou este domingo em Coimbra.