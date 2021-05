A cada congresso um psicodrama

Votações repetidas para os órgãos nacionais, gritaria entre um congressista que intervém na tribuna e outro que está na plateia, pateadas e vaias durante intervenções. É um cenário que se repete e já se pode dizer que congresso do Chega já não é congresso se não houver uma qualquer reviravolta eleitoral ou uma divergência ideológica que, a cada momento, faz com que dirigentes nacionais e congressistas flutuem entre "os nossos inimigos estão lá fora" e o exato contrário, "os nossos inimigos também estão cá dentro". Tensão e mais tensão entre militantes e, este fim de semana, um mais que improvável empate numa eleição para o principal órgão do partido, a Mesa Nacional do Congresso, que obrigou a repetir a votação para, por fim, reeleger Luís Graça, contra a lista do assessor parlamentar do líder, Manuel Matias, antigo dirigente do PPV, partido que esteve no centro de outra discussão ideológico-religiosa da reunião de Coimbra.

Foi tão assim o congresso de Coimbra como já o tinha sido em setembro, em Évora, em que o líder do partido sujeitou por três vezes a lista para a direção nacional. Neste fim de semana a lista passou à primeira, mas não sem antes ter havido um psicodrama em torno da saída de dois vice-presidentes, José Dias e Nuno Afonso, que não deixaram de publicamente mostrar o profundo descontentamento por terem sido afastados. Tal como em setembro, também os convidados institucionais assistiram à confusão dentro da sala do Congresso e saíram de fininho quando a confusão se tornou caótica, com a repetição de votações. Das duas vezes, em Évora e em Coimbra, foi o que aconteceu à secretária do Conselho de Estado, Rita Magalhães Colaço, em representação da Presidência da República. A possível explicação para o psicodrama reiterado é dada pelo próprio Ventura. No sábado, no discurso de apresentação da moção estratégica, assumiu as divergências profundas que existem no partido e classificou-as como "dores de crescimento", na certeza de que ninguém corre para um abismo delirante, mas para "o governo de Portugal" que o líder do Chega dá como garantido e "destinado".