Governo da Madeira pretende vacinar jovens antes de início ano letivo

O Governo da Madeira pretende concluir o processo de administração da vacina da Pfizer aos jovens entre os 12 e 15 anos antes do início do próximo ano letivo, anunciou este domingo o secretário da Saúde do arquipélago.

Pedro Ramos realçou, à margem de uma visita ao centro de vacinação do Funchal, que a Agência Europeia do Medicamento já deu a autorização para a vacinação abaixo dos 18 anos, com a utilização das vacinas da Pfizer e BioNtech, podendo o mesmo acontecer com outras que “têm o mesmo mecanismo de ação”, como a da Moderna.

“Estamos à espera que a Direção-Geral de Saúde tome a sua posição e a partir desse momento todos os nosso jovens serão vacinados antes do início do ano letivo”, declarou o responsável do executivo insular.

Pedro Ramos salientou que a Madeira “continua em busca de atingir o objetivo da proteção completa, o que provavelmente será atingido em setembro”.

Neste momento, salientou, a região tem hoje 50 mil pessoas que já receberam as duas doses da vacina, o que “significa 20% da população” do arquipélago.

“Na próxima semana, a Madeira vai atingir as 150 mil doses administradas”, havendo “100 mil pessoas com a primeira inoculação, o que é importante para a proteção de grupo” da comunidade regional, vincou o responsável.