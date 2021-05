Final da Liga dos Campeões. Quatro adeptos ingleses detidos e um agente ferido

Dois adeptos ingleses foram detidos neste sábado, na baixa do Porto, por agressão a agentes da autoridade, após a final da Liga dos Campeões, revelou à Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os dois adeptos, acrescentou a fonte da PSP, foram conduzidos para a Esquadra do Infante, no Porto, enquanto um agente ferido foi conduzido ao Hospital de Santo António para ser suturado na face.

Foram ainda detidos outros dois adeptos, desta vez por contrafação.

Com a zona da Ribeira fechada pela PSP após o final do jogo, que o Chelsea venceu por 1-0, adeptos do Manchester City rumaram à Avenida dos Aliados, de onde começavam também a sair os adeptos adversários, acabando por ocorrer algumas escaramuças.

A PSP tem no terreno mil agentes incumbidos de assegurar que os festejos não resultam em mais incidentes.

Numa final 100% inglesa, o Chelsea conquistou a Liga dos Campeões ao derrotar a final o Manchester City por 1-0, em jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.