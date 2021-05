Covid-19. Polícias criticam processo de vacinação e exigem mais compensações

A associação sindical pergunta, ainda, se é "normal e natural o atropelo aos direitos dos profissionais da PSP, para que as missões corram bem" e se não se consegue "o equilíbrio entre as necessidades do serviço e os direitos dos polícias".

"Continua a existir essa secundarização por parte do Governo e da "task force", uma vez que não se percebe onde se encontra a continuidade da prioridade aos polícias neste processo e não se percebe ainda a razão da suspensão do mesmo", alega a ASPP/PSP.

Quanto ao processo de vacinação na PSP, diz a associação sindical que ocorreu "uma secundarização inicial" da classe, apenas com a garantia de 50% das vacinas para estes profissionais (operacionais e pessoal de apoio operacional) que foram chamados a estar "na primeira linha" em período de pandemia. "Apenas se vacinou metade do efetivo", lê-se.

A ASPP/PSP reclama pela natureza das funções desta força de segurança compensações pela "especificidade, disponibilidade e exigência", observando que, após "tanto tempo passado" e apesar de existir portaria, não foi ainda efetivado o pagamento do subsídio de risco covid-19 aos polícias.

"Por que razão o Ministério da Administração Interna (MAI) não responde às dúvidas enviadas pela ASPP/PSP para se perceber qual o alcance da portaria e a quem se aplica? Será que não querem pagar tal subsídio, por exemplo, ao pessoal dos aeroportos que faz 24 horas de controlo sanitário?" questiona a associação sindical.

A interrogação é alargada "aos polícias que estiveram na rua em interação com o público, nas esquadras, com contactos com infetados, no transporte aos hospitais, nos serviços remunerados", entre outras situações.

A ASPP/PSP quer ainda saber por que motivo não é ativado o suplemento existente para o efeito (suplemento de piquete) para os profissionais que são acionados "aquando das necessidades". Alega que o suplemento é um acréscimo remuneratório de natureza excecional, atribuído ao pessoal policial que seja obrigado a comparecer ou a permanecer no local de trabalho, visando salvaguardar o funcionamento dos serviços ou sempre que o estado de segurança ou circunstâncias especiais o exijam.

A associação sindical pretende assim saber os motivos pelos quais "não se aplica e se insiste em não se compensar" devidamente as funções e tarefas descritas. O MAI não pode ignorar "perpetuamente a resolução dos problemas" que afligem os polícias.