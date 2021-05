Covid-19. Mais 15 casos e 16 recuperados na Madeira

As autoridades da Madeira reportaram, este domingo, 15 novos casos de Covid-19 e mais 16 doentes recuperados nas últimas 24 horas.

Há registo de 193 situações ativas, anunciou a Direção Regional de Saúde (DRS) do arquipélago.

No boletim epidemiológico divulgado, lê-se que "há a reportar 15 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.460 casos confirmados de covid-19".

No documento, a DRS adianta que dos novos casos diagnosticados 14 são de transmissão local e um é importado da República Checa.

Complementa que das 193 situações ativas no arquipélago, 12 são importados e 181 de transmissão local.

Os infetados estão a cumprir isolamento, encontrando-se nove internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, dos quais dois na Unidade de Cuidados Intensivos, menciona.

Outras 16 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, acrescenta.

A DRS aponta que, "no total, há 43 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas".

Também se encontram a ser avaliadas 597 pessoas que tiveram contactos com casos positivos e outros 18.491 viajantes com recurso à aplicação "MadeiraSafe".

O boletim epidemiológico indica ainda que a região contabiliza um total de 9.195 doentes recuperados e mantém os 72 óbitos relacionados com a doença, tendo a última morte ocorrido a 25 de maio.

Este domingo, a Direção-Geral de Saúde (DGS) atribuiu à Madeira sete novas infeções, contabilizando a região, segundo os dados nacionais, 9.681 casos e 69 mortes devido à Covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.