Champions no Porto. Festa britânica terá sido “erro de gestão”

A festa britânica que se viveu no Porto na última noite, a propósito da Liga dos Campeões, “foi potencialmente um erro de gestão, também política”. A posição assumida é na Renascença pelo médico de saúde pública Bernardo Gomes.

A Liga dos Campeões, que se jogou na noite de sábado no Porto, juntou na cidade milhares de adeptos, em quase três dias de convívio. O Chelsea sagrou-se campeão europeu e, no final, houve desacatos.

“Na minha modesta opinião, não faz sentido. Nós perdemos uma oportunidade, com este ruído todo de começar a transmitir que, ao ar livre, sem ser em agregações, de passagem não faz sentido as pessoas estarem a usar máscara nesta atual fase da pandemia”, mas sim “focar-nos nos espaços fechados e em agregações”.

Sobre esta matéria, de resto, o especialista defende uma aposta na fiscalização de espaços fechados e ajuntamentos e mostra-se contrário ao uso de máscara no acesso à praia .

Resumo de um dia caótico

Mais de 40 aviões aterraram no aeroporto do Porto durante o dia de sábado, vindos de Manchester e Londres, com milhares de adeptos dos dois clubes.

A tarde foi de caos e ajuntamentos desorganizados na Baixa do Porto, principalmente nos Aliados, onde estavam os adeptos do Chelsea, e também na Ribeira, onde estiveram os adeptos do Manchester City.

Não existiu uma bolha, como foi inicialmente anunciado pelo Governo, e os adeptos moveram-se livremente pela cidade.

A deslocação para o estádio foi a parte que correu de acordo com os planos: de forma ordeira e parcelada.

Dentro de campo, o Chelsea conquistou a sua segunda Liga dos Campeões e na Ribeira houve confrontos entre adeptos. A PSP confirma quatro detenções: dois adeptos do City por agressões a polícias e dois indivíduos por contrafação de material.