Balanço DGS. 445 novos casos de Covid-19 em 24 horas sem óbitos

Portugal regista, neste domingo, mais 445 casos de Covid-19 do que no sábado e mais 27 doentes internados com a doença. Nos cuidados intensivos estão mais cinco infetados com o novo coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a liderar o aumento de infeções, mas a menor distância do Porto: mais 185 e 160, respetivamente.

A Madeira é a região onde foram detetados menos novos casos nas últimas 24 horas: 10. Pelo meio fica a região Centro (mais 31), os Açores (28), o Algarve (17) e o Alentejo (14).

Em termos etários, foi na faixa dos 20-29 que se verificou a maior subida do número de casos.

Neste segundo dia consecutivo sem mortes a registar, há 256 pessoas dadas como recuperadas. O número de casos ativos no país aumentou em 189, para um total de 22.822.

No que toca à matriz de risco, a incidência de Covid-19 está, neste momento nos 59,6 casos por 100 mil habitantes em termos nacionais, baixando para 56,0 casos/100.000 habitantes se retirarmos as regiões autónomas.

O índice de transmissibilidade - o R(t) está nos 1,07 (com e sem ilhas).