ARS Norte deixa recomendações para quem esteve na final da Champions

As Autoridades de Saúde da região Norte deixaram, este domingo, um conjunto de recomendações a quem esteve presente na final da Liga dos Campeões do último sábado ou "frequentou algum dos locais definidos para este evento ou espaços similares, com alta probabilidade de contacto".

A Delegada de Saúde Regional do Norte recomenda que se mantenha atento a sintomas de Covid-19, "nomeadamente febre, tosse (de novo, agravada ou associada a dores de cabeça ou dores generalizadas do corpo), dificuldade respiratória ou perda total ou parcial do olfato ou do paladar, de início súbito."

No caso do aparecimento destes sintomas, deve contactar o Centro de Contacto do SNS 24, atarvés do número 808 24 24 24.

Deve, também, procurar reduzir os contactos nos próximos 14 dias (restrição social) e cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da infeção, como o distanciamento físico, o uso de máscara, a ventilação dos espaços, a higiene das mãos e a etiqueta respiratória.