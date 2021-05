Detido editor-chefe de publicação de notícias na Bielorrússia

A publicação online de notícias Hrodna.life, da Bielorrússia, avançou este domingo que o editor-chefe, Aliaksei Shota, foi detido pelas autoridades bielorrussas.

De acordo com a Associated Press (AP), o jornal cita uma publicação na rede social Facebook da ex-mulher de Shota, em que revela que a detenção decorreu na própria casa do editor-chefe do Hrodna.life.

A ex-mulher acrescenta que Aliaksei Shota foi detido por um conjunto de homens não identificados, que se faziam transportar num autocarro.

A publicação revela ainda não ter existido qualquer declaração da polícia sobre o incidente.

Na sua página oficial, o Hrodna.life apresenta-se como um jornal dedicado "à vida" na cidade de Grodno, uma das mais populosas da Bielorrússia.