Voleibol. Portugal derrota República Checa

A seleção portuguesa de voleibol venceu este domingo por 3-2 a congénere da República Checa, em Minsk, conquistando o primeiro triunfo no grupo C da Golden League europeia, antes de defrontar na segunda-feira a anfitriã Bielorrússia.

Portugal venceu na “negra”, pelos parciais de 20-25, 27-25, 39-37, 22-25 e 15-12, corrigindo os erros cometidos na derrota de sábado com a Turquia (3-0) e a integração na equipa de jogadores menos rotinados deixou boas indicações ao selecionador Hugo Silva.

A equipa das quinas encerra o primeiro torneio do grupo C na segunda-feira, frente à Bielorrússia, com o segundo a decorrer no próximo fim de semana, em Santo Tirso, enquanto a República Checa deixa Minsk com três derrotas em três jogos.