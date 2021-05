Gama. “Estamos tristes”

O treinador do Rio Ave, abatido, voltou a lamentar as dificuldades de finalização durante o “play-off” contra o Arouca.

“Fomos uma equipa que teve sempre dificuldades em fazer golos. Hoje, quando precisámos de o fazer voltamos a não conseguir. Depois a equipa sentiu o golo do Arouca, tentámos de tudo para diminuir a diferença da eliminatória, mas não foi possível”, disse Augusto Gama.

O técnico interino, que entrou a meio desta semana de “play-off” substituindo Miguel Cardoso, resumiu, em declarações à Sporttv: “Estamos tristes”, disse, em lágrimas.

O Rio Ave perde o “play-off” diante do Arouca, com um total de 5-0, e cai na II Liga, após 13 anos consecutivos no escalão máximo do futebol português.