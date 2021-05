Carlos Pinho. “Ninguém dava nada pelo Arouca”

O presidente do Arouca estava feliz com a confirmação do regresso do clube à I Liga.

Carlos Pinho garante que a subida sempre foi o objetivo, apesar de o segredo ter sido bem escondido.

“Ninguém dava nada pelo Arouca, ninguém pensava que nós íamos fazer isto, ninguém nos passava confiança. Mas nós, desde os primeiros dias, desde que contratei estes jogadores e este grande treinador, que o nosso objetivo interno, não deixámos transparecer nada cá para fora, era esta alegria”, referiu, em declarações à Sporttv.

O líder Carlos Pinho promete que, “com paixão e força”, “vai fazer uma equipa ao jeito de Arouca”.

Quatro anos depois de ter caído da I Liga, o Arouca está de regresso ao escalão máximo depois de derrotar o Rio Ave no “play-off” de promoção, com um total de 6-0.

O Arouca fez um final de época em grande com uma série de triunfos consecutivos.