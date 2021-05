Rudiger pede desculpa a Kevin de Bruyne

O futebolista alemão do Chelsea Antonio Rudiger pediu desculpa ao belga Kevin de Bruyne, do Manchester City, por um lance em que lhe provocou duas fraturas no rosto, durante a final da Liga dos Campeões.

"Lamento muito, Kevin de Bruyne, pela lesão. Não foi um lance com intenção da minha parte. (...) Desejo uma rápida recuperação e que nos possamos ver de novo em campo, em breve", escreveu o defesa na rede social Twitter, referindo-se a um choque entre ambos na partida disputada no Porto.

O belga do Manchester City sofreu duas fraturas no rosto, no nariz e na órbita esquerda, anunciou o próprio, durante a segunda parte do jogo, saindo do campo, enquanto o defesa viu o cartão amarelo.

O Chelsea impôs-se e sagrou-se pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City, na final da Liga dos Campeões, com um golo marcado pelo alemão Kai Havertz.

Kevin de Bruyne é um dos 26 escolhidos da seleção belga para o Euro 2020, que se vai disputar este ano devido à pandemia de Covid-19. A Bélgica vai defrontar a Rússia (12 de junho), a Dinamarca (17 de junho) e a Finlândia (21 de junho), no Grupo B.