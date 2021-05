Morreu o piloto Jason Dupasquier. Tinha 19 anos

Dupasquier, de ascendência portuguesa, foi atingido por uma das motas depois de ter caído durante a qualificação do Grande Prémio de Itália de Moto3, no sábado. Ficou em estado “muito grave” e foi submetido a uma cirurgia torácica no hospital Carregi, em Florença, devido a uma lesão vascular.

“As graves lesões cerebrais persistem. Ele continua nos cuidados intensivos em estado muito grave”, afirmou um porta-voz do hospital neste domingo de manhã. Acabou por não resistir.

“Apesar dos esforços do ‘staff’ médico do circuito e de todos os que atenderam depois o piloto suíço, o hospital anunciou que Dupasquier sucumbiu aos ferimentos”, anuncia a organização do Mundial, enviando uma mensagem de condolências à família, amigos e à equipa do piloto.