Rui Jorge. “Teremos de ser bastante adultos e seguros”

O selecionador português de Sub-21 alerta: “Itália é uma equipa muito perigosa no contra-ataque. Não podemos perder bolas em zonas proibidas”.

“Teremos de ser bastante adultos e seguros. Itália é uma equipa muito perigosa no contra-ataque. Não podemos perder bolas em zonas proibidas. Teremos de ter a atenção que tivemos com a Suíça, que eu tinha dito que era semelhante. Precisamos de ter capacidade para, tendo superioridade no meio-campo, ter jogadores em boa posição e com capacidade para executar passes de rutura que nos levem para a frente”, referiu.

Rui Jorge espera, por isso, “um jogo equilibrado” contra a Itália na fase a eliminar do Europeu da categoria, que decorre na Hungria e na Eslovénia.

“Pela nossa forma de jogar, tentaremos ter mais tempo a posse de bola, mas temos de estar preparados para jogar em ataque rápido e contra-ataque. Se fizermos o que fizemos em março, estaremos à altura”, acredita.

Na véspera do jogo, Rui Jorge garante que a Itália não lhe tira o sono, mas reafirma que os atletas estão conscientes da partida que têm pela frente.

“Conseguimos um equilíbrio interessante, os jogadores não estão demasiado confiantes, estão no ponto para mostrar que merecemos estar aqui e temos qualidade”, explicou.